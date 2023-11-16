До сих пор Испания была одним из главных доноров оружия для Украины.

В Испании переназначили на посту главы правительства лидера Социалистической партии Педро Санчеса. Его кандидатуру одобрили большинство депутатов нового состава парламента, включая представителей каталонских и баскских сепаратистских партий, пишет Euractiv.

Чтобы заручиться поддержкой сепаратистов, Санчес заключил соглашение о помиловании участников сепаратистских беспорядков 2017 года. Это встретило гнев правых партий, которые уже пообещали сопротивляться политике нового/старого премьера, в том числе на уровне ЕС, в Европарламенте.

В своей речи Санчес анонсировал для Испании новую эру, в которой правительство будет уделять больше внимания проблемам "многонациональности" государства.

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Стоит отметить, что парламентские выборы в Испании состоялись еще в июле, но партии, прошедшие в парламент, долго не могли договориться о новом составе правительства. В конце концов затянувшийся политический кризис закончился, когда Санчес пошел на сделку с откровенно сепаратистскими силами.

Правительство Санчеса и Украина

Для Украины переназначение Педро Санчеса на должности является в целом хорошей новостью, ведь в течение последних двух лет Испания была последовательным сторонником политической и военной поддержки Украины в контексте российской агрессии.

Так, Испания периодически предоставляет Украине вооружение. В последнем таком пакете помощи были системы ПВО, которые критически необходимы накануне ожидаемых российских ударов по украинской энергетике. Также Испания была одной из тех стран, которые предоставили Украине танки "Леопард 2".

После саммита НАТО в июле Испания добровольно присоединилась к так называемым "долгосрочным гарантиям безопасности" Украине, которыми ряд стран взяли на себя обязательства поддерживать Киев вооружениями.

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