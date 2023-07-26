В результате внеочередных выборов в Испании ни одна из партий не получила абсолютного большинства.

Испания до конца года будет председательствовать в Совете ЕС, и перспективы страны, в которой сложилась тупиковая политическая ситуация, проявить лидерство в блоке многим кажутся призрачными, пишет Financial Times.

После внеочередных парламентских выборов в Испании вопрос о том, какие политические силы смогут в конечном итоге сформировать коалицию, остается открытым. Если ни у кого не будет достаточно голосов для формирования жизнеспособного правительства, Испания проведет новые выборы в декабре или январе, и это будут третьи подобные повторные выборы за восемь лет.

Как у страны, председательствующей в ЕС, у Испании есть задача искать согласие в блоке по критическим и политически сложным вопросам, в частности, относительно изменений в фискальных правилах, которые рассматриваются, или помощи Украине.

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Сейчас ЕС обсуждает создание фонда в 20 миллиардов евро для финансирования поставок оружия в Украину в течение следующих четырех лет. Но как долгосрочная направленность, так и относительно высокая цена сбили с толку некоторые страны-члены, поэтому Мадрид должен убедить страны блока подписать план финансирования. Кроме этого, Украина также идет к переломному моменту относительно своей заявки на вступление в ЕС. В октябре Испания должна возглавить специальную встречу лидеров ЕС в южном испанском городе Гранада, где будут обсуждать прогресс Украины на пути к официальным переговорам о вступлении.

Чиновники ЕС выражают уверенность, что временная администрация сможет обеспечить выполнение всех обязанностей председательствующей страны, но опасения по этому поводу есть в бизнес-кругах и экспертном сообществе.

"Вакуум политической власти ... может затмить лидерство Испании и затруднить представление ее идей другим членам ЕС", – говорит Мигель Феррер, исполнительный вице-президент Испанской ассоциации цифровой экономики.

Похожее мнение высказывает управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Внимание будет сосредоточено на создании правительства, а не на обеспечении политического и политического лидерства в Европе", – говорит он.

Выборы в Испании 2023 - итоги

29 мая премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 23 июля.

По результатам выборов правые партии получили в Конгрессе Генеральных кортесов (нижней палате парламента) в общей сложности 169 мест (из них 136 получила Народная партия Альберто Нуньес Фейхоо) из 350. При этом правая партия Vox, потенциальные союзники Фейхоо, получили значительно худший, чем на предыдущих выборах, результат (33 места против 52 в 2019 году).

Социалистическая рабочая партия Испании действующего премьера Санчеса получила 122 мандата, ее потенциальные союзники Sumar – 31.

Следовательно, ни левые, ни правые не имеют возможности сформировать коалицию (необходимо 176 парламентариев), не заручившись поддержкой представителей малых региональных партий (каталонцев, басков и др.).

Заседание нового парламента состоится 17 августа. За два следующих месяца депутаты должны сформировать коалицию, в противном случае Испанию ждут еще одни выборы.

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