Конгрессмен Майк Тернер заявил о необходимости рассмотреть изменения в политике, касаемо войны в Украине.

США и другие страны НАТО должны предоставить Украине возможность бить по объектам вглубь России в ответ на отправку войск КНДР на помощь оккупантам, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер.

Кроме того, он также выступает за то, чтобы "непосредственно атаковать северокорейские войска", если их обнаружат на территории Украины, пишет "Голос Америки".

"Сейчас Соединенные Штаты придерживаются политики, согласно которой, Украина не может использовать оружие, предоставленное ей странами НАТО и США для нападения на действительные военные цели в России. Так, например, если Россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами", - отметил Тернер.

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По его словам, в администрации президента США сейчас считают якобы ответный удар Украины по территории РФ может быть "провокацией", тогда как он заявляет, что именно "первый удар со стороны России должен был бы быть провокацией". Тернер ранее уже объяснял, что участие войск КНДР в войне против Украины должно считаться "красной линией" для НАТО и США, в частности. Сообщается, что союзники Украины в случае реального применения северокорейских солдат в войне не должны исключать нападение на них.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну", - добавил Тернер.

В материале указано, что конгрессмен также подчеркнул, что в интересах НАТО не допускать того, чтобы азиатские и, в частности, северокорейские коммунистические войска, не маршировали в Европе.

Другие новости о войсках КНДР в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдепе США назвали точное количество солдат КНДР в Курской области.

"По последним данным, до 8 тысяч из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - уточнил Блинкен.

Кроме того, у Зеленского объяснили, какой должна быть "надлежащая реакция" мира на вступление КНДР в войну.

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