Стало известно, содержат ли они информацию о летающих тарелках и контактах с инопланетянами.

Американский писатель Джон Гринвальд обнародовал на своем сайте Black Vault более 700 документов Центрального разведывательного управления США по неопознанным летающим объектам (НЛО).

Читайте такжеCNN: Пентагон официально опубликовал видео контактов с НЛО (видео)Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что эти данные ему предоставили в рамках закона о доступе к информации. Перед этим Гринвальд подал запрос, который касался сотни документов, поэтому ЦРУ просто собрало их на компакт-диск и направило писателю.

Гринвальд отметил, что нельзя проверить, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Документы ЦРУ об НЛО: что известно

Многие рассекреченные документы отредактированы, а общее качество фотокопий достаточно низкое.

Данные не содержат информацию о летающих тарелках и контактах с инопланетянами.

Приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются необъяснимыми.

Используемые в документах термины, например, "аномальные летательные аппараты" (Anomalous Aerial Vehicles), не являются синонимами инопланетных кораблей, а просто являются некими объектами, которые очевидцы не смогли опознать.

В ЦРУ подтвердили, что обнародованные данные касаются расследований по НЛО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН