COVID-19 особенно опасен для пациентов, перенесших трансплантацию почек - умирает каждый третий заразившийся.

Невакцинированных от коронавируса пациентов лишили шансов получить донорский орган в американском штате Колорадо - согласно новым политикам системы здравоохранения UCHealth, они скорее всего получат отказ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Конгрессмен-республиканец от штата Тим Гейтнер заявил, что пациентке из Колорадо-Спрингс отказали в пересадке почки, аргументировав это тем, что она не была вакцинирована от COVID-19.

Медучреждение в письменном виде уведомило женщину, что ее место в очереди на получение донорского органа заморожено на 30 дней. За это время она либо должна начать курс вакцинации, либо лишится права претендовать на почку вообще.

Читайте такжеВ США выбросили 15 миллионов доз вакцин от коронавирусаГейтнер указал на дискриминационный характер такого решения, однако журналисты не смогли проверить, имел ли этот случай место в действительности.

В UCHealth отказались обсуждать пациентку, сославшись на врачебную тайну. Но 5 октября представитель системы здравоохранения подтвердил, что почти всем получателям донорских органов придется пройти вакцинацию от коронавируса, поскольку отсутствие вакцины повышает шансы пациента умереть.

В организации утверждают, что подобная политика практикуется и в других штатах.

Стоит отметить, что в свете невероятной конкуренции за донорские органы в США их получателям приходится соглашаться и на множество других прививок, а также бросать курить, отказываться от алкоголя и подтверждать готовность принимать все необходимые лекарства.

Необходимость прививаться от COVID-19 в UCHealth объясняют тем, что эта болезнь особенно опасна для пациентов, перенесших трансплантацию почек - уровень смертности среди этой категории составляет 20-30% вместо среднего 1,6% по стране.

Как уже сообщал УНИАН, в прошло месяце в Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации от COVID-19 - бустерные прививки предлагают миллионам людей пожилого возраста и другим уязвимым группам американцев.

Автор: Станислав Кожемякин