Чиновники должны получать так называемое двойное одобрение для любой зарубежной поездки - от своего непосредственного начальника и от его начальника.

Российская ФСБ ведет список чиновников, губернаторов и других госслужащих, которые должны получать отдельное разрешение на выезд из страны.

Как сообщили изданию The Moscow Times представитель Кремля, правительственный чиновник и два бывших чиновника, высокопоставленные чиновники теперь должны получать так называемое двойное одобрение для любой зарубежной поездки - от своего непосредственного начальника и от его начальника. Это означает, что нередко вопросом о зарубежной поездке занимается глава администрации Кремля Антон Вайно или даже сам Путин, заявил кремлевский чиновник и давний знакомый Путина.

"Несмотря на продолжающийся конфликт, иногда Путину самому приходится просматривать все эти списки и разбираться, кто с какой целью едет за границу", - сказал он.

Видео дня

Ситуация з выездом с РФ - последние новости

Из России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину начали массово уезжать известные ученые.

Сотрудникам администрации президента РФ рекомендовали отказаться от iPhone к апрелю.

В России сотрудникам госкомпаний и чиновникам предлагают "сдать на хранение" загранпаспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: