В квартире убийцы нашли самодельную настойку на мухоморах, которая вызывает мощное помутнение сознания.

У Ильназа Галявиева, который устроил смертельное вооруженное нападение на гимназию в российской Казани, еще несколько лет назад диагностировали поражение головного мозга. Кроме того, у него дома нашли самодельную настойку на грибах, действующую как сильный психотроп.

Читайте такжеПеред бойней в российской школе стрелок Ильназ Галявиев поджег свою квартиру

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. Отмечается, что с 2017 года он стоял на учёте в поликлинике с диагнозом "энцефалопатия". Несмотря на это, военкомат признал его пригодным к службе в армии.

Галявиев, как предполагается, начал терять рассудок прошлым летом. Он перестал общаться с родственниками и стал ещё более скрытным. Родственники рассказали следователям, что знали о болезни юноши. После выпуска из школы он стал жаловаться на головные боли и обратился в больницу.

В последнее время студент жил отдельно, его родители съехали в новую квартиру. О его отчислении из колледжа никто не знал.

При обысках в квартире стрелка обнаружили бутылку с самодельной настойкой на мухоморах.

Отмечается, что в больших дозах вещества, содержащиеся в ней, оказывают опьяняющее стимулирующее действие. При передозировке случаются галлюцинации и приступы тахикардии. Возможна также депрессия, паника, агрессия и помутнение сознания — вплоть до клинической смерти.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров