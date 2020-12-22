У здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского.

Полиция Москвы задержала режиссера Виталия Манского, который вышел к зданию ФСБ на Лубянке с одиночным пикетом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Также он протестовал против ФСБ, сотрудников которой заподозрили в отравлении оппозиционера, пишет "Крым.Реалии".

В руках режиссер держал синие трусы, похожие на фигурировавшие в разговоре Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который мог участвовать в операции по отравлению политика.

Когда полицейские спросили, зачем тот это сделал, режиссер ответил: "Чтобы чистые были".

Публичных комментариев российских силовиков по поводу задержания Манского нет, его увезли в ОВД "Мещанское".

Отравление Навального: все подробности

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества группы "Новичок" в крови, мочи и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением в Томске.

В разговоре офицер ФСБ назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие.

В ФСБ заявили, что расследование Навального о якобы причастности сотрудников спецслужбы к его отравлению является провокацией.

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Автор: Олег Давыгора