МИД Польши сегодня также опроверг данные белорусской разведки о «разговоре между Варшавой и Берлином» по поводу отравления Навального.

В правительстве Германии считают «фиктивным разговором» запись, опубликованную белорусскими государственными СМИ, на которой якобы представители Берлина и Варшавы обсуждают ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеОтравление Навального: власти Беларуси опубликовали фейковый "перехваченный" разговор "Варшавы и Берлина"Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал эту запись доказательством того, что отравление политика было сфальсифицировано.

«Мы уже комментировали утверждения Лукашенко, это неправда... Это фиктивный разговор»,— сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает «РИА Новости».

МИД Польши сегодня также опроверг данные белорусской разведки о «разговоре между Варшавой и Берлином» по поводу отравления Алексея Навального.

Состояние Навального: что известно

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.

7 сентября в Германии заговорили о санкциях в отношении России после новых данных об отравлении Навального.

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Автор: УНИАН