Генпрокуратура РФ направила к немецким коллегам запрос, чтобы узнать результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на скан-копии документов.
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В документе говорится о том, что меры проверки обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.
«В ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований», – говорится в запросе.
Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три уже завершены.
Россияне утверждают, что не смогли установить преднамеренные действия, совершенные третьими лицами.
Навального отравили: что пока известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.
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