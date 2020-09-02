Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск.

Генпрокуратура РФ направила к немецким коллегам запрос, чтобы узнать результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на скан-копии документов.

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В документе говорится о том, что меры проверки обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.

«В ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований», – говорится в запросе.

Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три уже завершены.

Россияне утверждают, что не смогли установить преднамеренные действия, совершенные третьими лицами.

Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

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Автор: Яна Ставская