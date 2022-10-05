Генеральный секретарь Альянса подчеркивает, что Россия должна прекратить войну, которую начала против Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверил президента Владимира Зеленского в усилении поддержки Украины.

Об этом генсек Альянса сообщил в Twitter.

"Провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил похвалу храбром украинскому народу и Силам обороны за вдохновенный прогресс в возвращении их территории от российских агрессоров. Россия должна прекратить войну, которую она начала. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку для Украины столько, сколько это потребуется", - подчеркнул Столтенберг.

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Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены. Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса, надо оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

Также генсек НАТО подчеркнул, что ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий. НАТО продолжит поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению оккупированных Россией территорий.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

По словам представителя Украины в НАТО Натальи Галибаренко, обсуждение членства Украины в Североатлантическом Альянсе начнется в середине октября. По ее словам, то, что Украина выбрала вариант миновать стадию подготовки и сразу подать заявку на членство, по примеру Швеции и Финляндии, был одним из сценариев, которые все ожидали.

Все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий, подчеркнул генсек.

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