По мнению американских политиков, этому будет способствовать агрессивное поведение РФ.

Некоторые сенаторы от Республиканской и Демократической партий высказали мнение, что расширение НАТО в Азию неизбежно.

В интервью каналу NBC, сенаторы напомнили, что на саммите НАТО в Вильнюсе присутствовали премьер-министры Японии и Австралии, президент Кореи. И это был действительно сильный сигнал относительно НАТО, считают сенаторы.

При этом один из сенаторов от Демократической партии добавил, что расширение Альянса в Азию уже началось с соглашения AUKUS между Великобританией, Австралией и США.

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Политики выразили убеждение, что азиатские союзники США очень внимательно смотрят на то, что произошло с Украиной, и понимают, что существует большая потребность участвовать в НАТО.

"Путин не только расширил НАТО, а фактически укрепил решимость таких стран, как Япония, Корея, Тайвань и других стран", - сказала сенатор-демократ Тэмми Дакворт.

Япония и НАТО

После вторжения РФ в Украину Япония решила сблизиться с НАТО. В настоящее время страна ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса альянса. По мнению СМИ, такое развитие событий вызовет критику со стороны Китая.

А 12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида приветствовал соглашение Японии и НАТО о новой программе партнерства. Тогда Кисида сказал, что надеется на будущее сотрудничество в новых сферах, включая кибербезопасность, и углубление сотрудничества по мере расширения взаимодействия НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом.

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