Страны Европы не всегда выполняют требования НАТО, установленные в 2014 году.

Европа ведет себя так, словно у нее нет возможности противостоять российскому нападению, и продолжает обращаться за военной поддержкой к Соединенным Штатам, пишет в статье в New York Times Раджан Менон, директор программы "Большая стратегия" организации Defense Priorities.

Эксперт отмечает, что даже на последнем Вильнюсском саммите НАТО союзники договорились увеличить свои военные расходы, однако между ними до сих пор существуют разногласия по поводу того, какой должна быть эта цифра. При этом аналогичные обещания европейские страны раздавали и десять лет назад, и с тех пор ситуация не изменилась.

Страны Европы не всегда выполняют требования НАТО, установленные в 2014 году: ежегодные военные расходы должны составлять 2% ВВП для стран-членов Альянса, и 20% военного бюджета должно направляться на закупку новой техники, исследования и разработки. Однако в период с 2016 по 2022 год только от четырех до десяти стран НАТО, включая США, достигли цели в 2%.

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По словам Менона, ключом к пониманию является комфорт как Штатов, так и Европы, от невыполнения взятых на себя обязательств.

"Эта неудача связана с нехваткой не ресурсов, а политической воли; дефицит мотивации, коренящейся в многолетней зависимости [Европы] от Америки. Вашингтон, со своей стороны, культивировал эту зависимость, чтобы увеличить доходы своей военной промышленности и, что не менее важно, усилить зависимость Европы от мощи США", - пишет эксперт.

31-й новый член НАТО Финляндия и вступающая в Альянс Швеция обладают мощными вооруженными силами, а армия Украины - гораздо лучше оснащенная, обученная и закаленная в боях, чем до 2022 года, - также наверняка встанет на защиту Европы в случае нападения России.

Но в конечном итоге реальность такова, что у европейцев есть не только средства для защиты своего континента, но и гораздо большая заинтересованность в этом, чем у Соединенных Штатов. Европе пора серьезно заняться собственной защитой, считает аналитик:

"Как обстоят дела в Европе с количеством основных видов вооружений, таких как танки, боевые самолеты, линкоры и артиллерия? Россия лидирует по некоторым ключевым категориям, но в основном не имеет такого подавляющего численного преимущества, которое требуется атакующим силам -как правило, три к одному. А у Европы есть экономические и технологические возможности для наращивания производства вооружений. Великобритания и страны континентальной Европы обладают оружейной промышленностью мирового класса, включая таких гигантов, как британская BAE Systems, французские Thales и Safran, итальянская Leonardo и немецкая Rheinmetall", - сказано в материале.

План НАТО в случае нападения РФ - детали

Участники НАТО достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное российское вторжение. Ранее утверждение этих планов блокировала Турция.

Секретные оборонные планы НАТО по реагированию на нападение России насчитывают 4400 страниц. В них детально определено, что должны сделать страны альянса в ответ на российскую угрозу.

Как пишет Bild, главнокомандующему войсками НАТО в Европе при возникновении угроз планируется позволить принимать решения без предварительных консультаций, а силы повышенной боевой готовности в Европе увеличат до 300 тысяч солдат и офицеров.