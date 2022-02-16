Американские военные уже отправились из базы в Германии для учений.

Союзники НАТО проведут масштабные военные учения Sabre Strike на территории Словакии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже этой ночью первая часть контингента армии США начала перемещаться из Германии в Словакию. В наземных маневрах НАТО примут участие 2000 военнослужащих США и до 700 единиц военной техники.

Колонны военной техники будут перемещаться преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение транспорта.

Учения запланированы ранее и состоятся на расстоянии более 300 км от границы с Украиной.

Такие учения НАТО проводит раз в два года. После завершения маневров войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает Reuters, учения охватывают семь стран, включая страны Балтии, Польшу, Чехию и Германию,

Словацкая часть учений пройдет вокруг города Зволен в центральной Словакии.

В Словакии нет иностранных войск НАТО, но министр иностранных дел заявил во вторник, что она начала рассматривать возможность размещения подразделения НАТО в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО в условиях украинского кризиса.

Как сообщал УНИАН ранее, в марте 2022 года НАТО проведет масштабные военные учения Cold Response-2022. К ним присоединятся 35 тысяч военных из 28 стран - как участников НАТО и партнеров Альянса, в частности, Швеции и Финляндии.

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