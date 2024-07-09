Украина строит lite-версию НАТО, ожидая реального вступления, - Politico

Страна заручилась поддержкой десятков стран, с которыми подписала двусторонние соглашения по безопасности.

Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО во время Вашингтонского саммита на этой неделе, или даже в ближайшее время. Впрочем, Киев строит собственную сеть альянсов, которые, как он надеется, обеспечат стране определенную безопасность против России.

Как говорится в материале Politico, Украина сейчас подписала 20 двусторонних соглашений по безопасности со своими союзниками. Они включают конкретные положения о долгосрочной военной и финансовой помощи и обучения для украинских войск, а также поставки оружия, но не развертывание иностранных солдат на фронте в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что соглашение с США, подписанное в прошлом месяце, свидетельствует о "сильной и устойчивой поддержке Украины" Вашингтоном.

Видео дня

Но эти соглашения значительно слабее того, что получают союзники по НАТО. Альянс строится вокруг статьи 5 - положения "один за всех и все за одного", согласно которому нападение на члена НАТо рассматривается как нападение на всех. Он обязывает страны НАТО оказывать поддержку, включая войска, для защиты своего союзника.

Гарантия НАТО является договором, то есть страны ратифицировали его, а его положения являются законом.

Соглашения с Украиной не предлагают такой защиты. В соглашениях нет обязательств, что союзники Киева пришлют войска на помощь - вместо этого предлагаются консультации в течение 24 часов для обсуждения ответной реакции в случае дальнейшей российской агрессии.

Они также не являются договорами, поэтому они не являются обязательными для правительств, которые их подписали.

"Украина должна сначала выиграть эту войну. И мы делаем все возможное, чтобы они могли это сделать. Поэтому наш президент, как и некоторые другие страны, подписал двустороннее соглашение по безопасности. Эти соглашения помогут им защитить себя, когда они работают над необходимыми вещами, которые они должны сделать, чтобы попасть в НАТО", - сказал Джон Кирби, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, на брифинге в прошлом месяце.

Поскольку соглашения не являются обязательными, будущий лидер, например Дональд Трамп в США или Марин Ле Пен во Франции, мог бы проигнорировать их. Однако они сигнализируют о политической и экономической поддержке Украины со стороны ее союзников.

"В некоторых странах, которые подписали с нами соглашения, проходят выборы. И если понятно, что смена лидера в Великобритании не повлияет на поддержку, можем ли мы гарантировать то же самое с США, Францией или некоторыми другими европейскими странами?" - спросила Анна Шелест, программный директор по вопросам безопасности Украинского аналитического центра Prism.

Официальные лица утверждают, что исторический прецедент и огромное количество стран, подписавших соглашения, все еще дают им определенную силу независимо от того, кто будет у власти в будущем. Даже если одна или две страны выйдут, Украина все равно будет иметь более двух десятков тех, кто поддерживает ее военные усилия.

"На что Украина может рассчитывать, это то, что Соединенные Штаты всегда были очень последовательными в выполнении соглашений такого характера между администрациями", - сказал высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Члены Альянса также планируют усилить договоренности на следующей неделе в Вашингтоне.

"На саммите НАТО мы развернем интегрированную структуру, в которой все эти двусторонние соглашения по безопасности будут объединены и созданы во взаимодополняющую систему, которая усилит влияние каждого соглашения на общее целое", - сказал американский чиновник, не предоставляя подробностей о том, как этот процесс будет работать.

Гарантии безопасности

В прошлом году 32 страны обязались подписать с Украиной индивидуальные соглашения по безопасности. На сегодня Киев подписал 19 двусторонних соглашений с разными странами и одно с Европейским Союзом.

Существует признание того, что такие соглашения являются лишь промежуточной станцией к вступлению в НАТО.

"Мы считаем, что важно, чтобы был мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение по безопасности не является заменой этому, но это одна из вещей, которые мы рассматриваем как часть этого моста к тому, чтобы однажды Украина могла присоединиться к НАТО", - сказал Ведант Патель, представитель Государственного департамента США.

В большинстве соглашений говорится о том, что Украина должна стать членом НАТО и подписанты помогут ей достичь этой цели - от реформ до военной подготовки и оперативной совместимости.

"Эти соглашения являются дополнительным элементом на пути Украины к членству в НАТО, но не заменой ему. Все понимают, что нет ничего сильнее статьи 5. Но Украина ищет дополнительных гарантий безопасности. В этих соглашениях нет гарантий, но есть обязательства, и это дополнительный шаг вперед по сравнению с лишь заверениями, которые мы имели раньше", - сказала Шелест.

Никаких обязательств

Хотя необязательный характер соглашений делает их потенциально хрупкими, они закрепляют поддержку Киева, сказал Эд Арнольд, старший научный сотрудник европейской безопасности в Лондонском Королевском институте объединенных служб.

"Все соглашения довольно значительны, и они ценны в том смысле, что они устраняют конфликты значительной части поддержки, которая предоставляется. Но Украине нужно больше, им нужна статья 5 для сдерживания дальнейшей российской агрессии, и я не думаю, что ни одно из этих соглашений не обеспечит такое сдерживание", - сказал Арнольд.

Украинские и американские официальные лица настаивают на прочности договоренностей.

"Это не меморандум о взаимопонимании. Это юридически обязательное исполнительное соглашение, что означает, что обязательства, взятые Соединенными Штатами и Украиной в этом соглашении, связаны меморандумом закона. Это то, на что Украина может рассчитывать на 10 лет в будущем", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Они признали, что получить больше для Украины политически сложно.

"Это правда, это не договор, ратифицированный Сенатом, но в нынешних условиях получение договора такого характера было бы достаточно сложным и трудоемким, поэтому существовали бы риски невозможности предоставить Украине гарантии безопасности", - добавил чиновник.

Соглашение с США предусматривает, что администрация будет давить на Конгресс, чтобы обеспечить Украине стабильную финансовую и военную поддержку в течение десятилетия, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Другие соглашения также обязывают правительства сначала управлять финансированием Украины через местные парламенты.

Украинские чиновники утверждают, что соглашения по безопасности обеспечат значительные дополнительные средства, которые помогут стране противостоять России. В течение следующих четырех лет Украина рассчитывает получать 60 миллиардов долларов ежегодной поддержки, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства на прошлой неделе.

Арнольд, однако, признал, что покрыть Украину статьей 5 НАТО было бы эффективнее и дешевле.

"Это второй лучший вариант, который может иметь Украина. Союзники не смогли договориться по статье 5, но они сделают все это вместо этого. Объёмом соглашений хотят сделать политический балл. Но все еще нет гарантии, что страны не начнут выходить за сменой администраций", - сказал Арнольд.

Саммит НАТО: чего ждать от мероприятия

В Государственном департаменте США предположили, что на саммите НАТО в Вашингтоне могут обсудить возможность сбития российских над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. С таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск.

В то же время посол США при НАТО Джулианна Смит говорит, что Украина получит на саммите позитивные новости об усилении противовоздушной обороны, в частности - о системах Patriot. Она призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: