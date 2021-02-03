Альянс остается дальновидным относительно создаваемых Россией угроз.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) будут сохранять готовность отвечать на агрессивные действия России, несмотря на договоренность США и РФ продлить на 5 лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета НАТО, имеющемся в распоряжении УНИАН.

"НАТО приветствует и полностью будет поддерживает договоренность между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START) на пять лет. Союзники НАТО верят, что договор New START будет способствовать международной стабильности и снова выражают свою решительную поддержку его дальнейшему воплощению и скорейшему и активному диалогу о путях улучшения стратегической стабильности", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что страны-члены НАТО остаются коллективно настроенными поддерживать текущее разоружение, контроль над вооружениями и соглашения и обязательства по нераспространению (оружия массового уничтожения). В частности, они поддерживают дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью улучшения безопасности Альянса, учитывая имеющуюся среду международной безопасности.

"Страны-члены НТАО видят в продлении действия договора начало, а не конец усилий по реагированию на ядерные угрозы и новые и возникающие проблемы для стратегической безопасности", - говорится в заявлении.

При этом, говорится, что "даже если Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, чтобы отстаивать наши коллективные интересы, НАТО остается дальновидным относительно создаваемых Россией угроз".

Читайте такжеAssociated Press: Первый разговор Байдена с Путиным предвещает перемены в отношениях между США и Россией

"Мы будем работать на основе тесных консультаций для ответа на агрессивные действия России, которые представляют угрозу Евроатлантической безопасности", - отмечается в заявлении.

Договор между США и Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

26 января Байден провел свою первую с момента вступления в должность телефонный разговор с Путиным. Во время разговора президент США заявил о поддержку суверенитета Украины.

Также стороны обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START). Действие этого договора должно была завершиться 5 февраля этого года.

Договор был подписан в Праге в 2010 году тогдашним президентом США Бараком Обамой и президентом РФ Дмитрием Медведевым. Этот документ устанавливает лимит на количество развернутых ракет и бомбардировщиков в количестве 700 единиц и ядерных боеголовок в количестве не более 1550.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко