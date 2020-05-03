НАТО готовится ко второй волне коронавирус уже осенью - Spiegel

Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса, и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.

Североатлантический альянс опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Spiegel.

"По данным немецкого издания, послы стран НАТО на прошлой неделе провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой было решено немедленно начать подготовку плана действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.

"План операции должен быть разработан под эгидой генерала США Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что разработанный план могут принять на встрече министров обороны в июне", - подчеркивает издание.

В частности, на секретном совещании Столтенберг заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе.

По имеющимся сведениям, генсек также предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через агентство поддержки и закупок НАТО.

Послы также согласились разработать более долгосрочный "План действий в ответ на пандемию".