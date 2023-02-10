Жестким сценарием, по мнению эксперта, будет любое применение ядерного оружия Россией.

НАТО вступит в войну на стороне Украины в двух случаях - из-за Беларуси и применения ядерного оружия Россией.

"Вот если в войну вступит Беларусь, - это реалистично. Вот именно Беларусь своей армией, то НАТО может вступить в войну с Беларусью. Не с Россией (будут воевать), с Беларусью, только на территории Беларуси. Это реально, потому что это большая угроза для НАТО. Там Латвия, Литва, Польша", - считает политтехнолог Михаил Шейтельман.

Этот сценарий эксперт назвал "наиболее мягким" из всех.

А жестким сценарием, по мнению Шейтельмана, будет любое применение ядерного оружия Россией.

Российские ракеты залетели в страну НАТО - что сообщалось

Утром 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Румынии, которая является членом НАТО.

Подробности рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По его информации, "Калибры" запустили из акватории Черного моря.

10 февраля Россия совершила очередной массированный ракетный удар по Украине.

Накануне ночью РФ атаковала украинские города иранскими дронами-комакадзе Shahed-136/131.