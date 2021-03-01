Официант Хулио каждый день подавал ей завтрак в баре.

В Вальядолиде суд разбирается с наследством в 1,5 миллиона евро, которое пожилая женщина оставила официанту.

Читайте также88-летний француз разогнался почти до 200 км/ч, опаздывая на прививку от коронавирусаОб этом пишет Atresmedia.

95-летняя женщина изменила завещание за несколько дней до переезда в дом престарелых.

Официант Хулио каждый день подавал ей завтрак в баре. По словам мужчины, они поддерживали дружеские отношения, в то время как со своей племянницей женщина не общалась.

Племянница убеждена, что официант воспользовался болезнью женщины, чтобы получить деньги. Через двенадцать дней после смены завещания женщина была признана недееспособной.

«Через 12 дней после этого она попала в дом престарелых, где у неё на следующий день случился нервный срыв», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН