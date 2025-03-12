Глава российского МИД цинично заверил, что для России жизнь людей якобы является приоритетом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Во время беседы он сделал ряд громких заявлений об Украине и войне, которую развязала РФ, передают росСМИ.

В частности, Лавров заявил, что Украина якобы сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

"Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается", - сказал Лавров, не детализировав, что имеет в виду.

Видео дня

Кроме того, он заявил, что присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.

Отдельно он прокомментировал отношения РФ и США. По словам Лаврова, интересы обоих государств никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%.

Лавров утверждает, что Россия "знает, как избежать такого компромисса по Украине, который ставил бы под угрозу судьбы людей":

"Для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим с помощью законов лишил истории. Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".

Позиция Москвы о мире в Украине

Как известно, в Москве неоднократно заявляли, что одними из условий завершения войны против Украины должны стать "демилитаризация и денацификация" страны и "защита прав русскоязычных граждан".

В интервью американскому блогеру Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров также сказал, что Москва не может мириться с ситуацией, "когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские медиа, русскую культуру и Украинскую Православную Церковь".

Вас также могут заинтересовать новости: