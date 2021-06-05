Полиция задержала нападавшего.

Пятеро человек погибли и 15 получили ранения в результате ножевого нападения в субботу, 4 июня, в городском округе Аньцин провинции Аньхой на востоке Китая.

По данным местной полиции, злоумышленника арестовали, пишет Global Times.

В 16:29 (11:29 по Киеву) местным правоохранителям поступил звонок о том, что на торговой пешеходной улице Ренмин-роуд неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Полиция приехала на место и задержала нападавшего.

В результате нападения пять человек погибли, еще 15 получили ранения. Пострадавших забрали в больницу.

Причина нападения пока неизвестна, ведется расследование.

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Перевод: Катерина Комолова