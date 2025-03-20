Пострадали водитель и пассажир автомобиля.

В четверг, 20 марта, в центре Ровно произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека,

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, предварительно установлено, что вблизи одного из торгово-развлекательных центров города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозили в автомобиле. Взрывотехники обследовали территорию, также на месте работала следственно-оперативная группа:

"Взрыв в авто произошел около 13:40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир - их госпитализировали".

Следователи начали расследование по статье 258 (террористический акт) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что взрыв произошел в машине Peugeot - сработало самодельное взрывное устройство.

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