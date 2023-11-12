Самолет разбился во время дозаправки.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сообщило, что над восточной частью Средиземного моря разбился самолет американских Военно-воздушных сил.

Как отмечается в сообщении командование, самолет разбился во время учений 10 ноября. Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Это произошло во время дозаправки борта.

Погибли пятеро военных, находившихся на борту самолета. Их имена не разглашаются. Продолжается расследование, добавили в Европейском командовании США.

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В EUCOM уточнили, что пока не обнаружено признаков того, что самолет был сбит и что "нет признаков" вражеской деятельности.

Другие авиакатастрофы

Напомним, что в конце лета в Австралии разбился американский военный самолет Osprey с морскими пехотинцами на борту.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал аварию "трагической", а диспетчер Северной территории Мэтью Холламби назвал ее "значительным инцидентом". В заявлении он отметил, что будут задействованы все необходимые ресурсы.

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