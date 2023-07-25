Самолет выпустил сигнальные ракеты, повредив пропейлер БпЛА.

Российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского дрона над Сирией и выпустил по нему сигнальные ракеты.

Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на официальных лиц американских воздушных сил. По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 23 июля с беспилотником MQ-9 Reaper.

Одна из российских сигнальных ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его пропеллер.

"Возмутительное пренебрежение российским истребителем безопасности полетов мешает нашей миссии по обеспечению долговременного поражения ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

Несмотря на повреждения беспилотник смог приземлиться. Одному из членов экипажа дистанционно удалось удержать его в воздухе и вернуть на базу.

Провокации РФ в Сирии

В последние месяцы Россия стала все более провокационной в Сирии. Пилоты в устраивают воздушные провокации относительно американских экипажей, пытаясь устроить международный инцидент.

Недавно действия пилота российского истребителя в небе над Сирией поставили под угрозу жизнь четырех членов экипажа американского самолета-разведчика. Он пролетел на опасном расстоянии от американского борта.

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