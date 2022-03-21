Дипломаты проверяют наличие украинцев среди пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение. На борту воздушного судна находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

Об этом сообщает издание AppleDaily.

Самолет разбился в округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. В результате катастрофы возник пожар, огонь охватил лес и рядом расположенные села.

Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 China Eastern Airlines. На место трагедии направили спасателей.

Посольство Украины в Китае проверяет, были ли украинцы разбившегося самолета.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно огромный столб дыма в лесу в горах. На другом же ролике видно куски самолета, которые просто разбросаны по местности.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября под российским городом Иркутск разбился самолет Ан-12, следовавший по маршруту Якутск-Иркутск. По предварительным данным, все, кто находился на борту самолета, погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в катастрофе погибли двое украинских граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: