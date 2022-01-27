Погранслужба Кыргызстана сообщает, что таджикская сторона не прекращает огонь.

На таджикско-киргизской границе вечером в четверг, 27 января, пограничники с обеих сторон открыли огонь друг по другу.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свою таджикскую службу "Радио Озоди" и "Радио Азаттык", есть данные о применении минометов и гранатометов. Погиб один человек, ранены как минимум 11.

Бишкек и Душанбе входят в один военный союз СНГ - ОДКБ. Однако на границе двух стран регулярно происходят вооруженные конфликты, обычно из-за спорных территорий. Из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть более половины.

В этот раз стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен - Исфана между двумя киргизскими городами. Обе стороны утверждают, что вели только ответный огонь. На место происшествия выехали официальные представители двух стран для деэскалации конфликта.

"Радио Азаттык" со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана пишет, что по инициативе таджикской стороны в 22:18 состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали.

По данным ведомства, Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав. Как сообщает ведомство, по состоянию на 23:00 перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо.

Минздрав со ссылкой на координатора здравоохранения в регионе информирует, что в перестрелке на границе в Баткенской области ранения получили четверо кыргызстанских военнослужащих.

Источники "Радио Озоди" сообщили о гибели по меньшей мере одного мирного жителя Таджикистана в результате перестрелки. Глава исфаринского сельского джамоата Чоркух уточнил, что от пули, выпущенной с кыргызской стороны, погиб 36-летний Обиджон Туйчиев.

Читайте такжеВ Центральной Азии произошел масштабный блэкаутКак сообщал УНИАН, в мае прошлого года Кыргызстан и Таджикистан завершили вывод дополнительных сил и техники от линии государственной границы после очередного обострения конфликта.

Ранее, 29 апреля, Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы.

1 мая президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

2 мая 2021 года Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

В Киргизии по состоянию на 2 мая сообщали о 36 погибших и 190 раненых. СМИ Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых с таджикиской стороны.

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