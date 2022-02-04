Здание в результате пожара значительно пострадало.

В пятницу, 4 февраля, на Филиппинах в городе Маниле загорелось здание посольства России. Последствия пожара все еще ликвидируют.

Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

В результате инцидента никто не пострадал. Российских дипломатов и членов их семей которые находились в здании, эвакуировали.

Здание значительно пострадало. Причины возгорания выясняются.

"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

На кадрах, опубликованных филиппинским изданием Rappler, видно, что загорелась крыша здания.

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