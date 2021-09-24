Врачам удалось стабилизировать его состояние здоровье.

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в Пермском государственном университете, пришел в сознание.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По их данным, врачам удалось стабилизировать его состояние здоровье.

"Мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание", - говорится в сообщении.

Состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое, врачи прогнозов не дают.

Допросить стрелка на данный момент также невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, ему ампутировали левую ногу.

Читайте такжеСлышал "звон", осуждал геев с темнокожими: в сеть слили допросы отца и бывшей девушки пермского стрелка

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

Автор: Денис Прядко