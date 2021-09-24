18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в Пермском государственном университете, пришел в сознание.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По их данным, врачам удалось стабилизировать его состояние здоровье.
"Мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание", - говорится в сообщении.
Состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое, врачи прогнозов не дают.
Допросить стрелка на данный момент также невозможно.
Напомним, ранее сообщалось, что нападавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, ему ампутировали левую ногу.
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Стрельба в Пермском университете: что известно
Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.
В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.
Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.
При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.
Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.