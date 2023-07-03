Экс-госсекретарь выразил убеждение, что Кремль начал давить и сдерживать Пригожина, а ему это не понравилось.

Президент РФ Владимир Путин считал главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина угрозой своей власти, что дало тому повод пойти против Кремля.

Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки. "Путину говорили его старшие военные руководители - генерал Герасимов и министр обороны Шойгу, что Пригожин "становится слишком большим для своих штанов"", - сказал Помпео.

Экс-госсекретарь выразил убеждение, что они начали давить и сдерживать Пригожина, а ему это не понравилось. Помпео добавил, что предательство главаря этой ЧВК повлечет потрясение среди российских олигархов.

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"Подобно тому, как лидер Китая Си Цзиньпин пошел на руководителей коммерческих предприятий, которые зашли слишком далеко, и он почувствовал угрозу своей власти, я уверен, что Путин начал думать, что Пригожин угрожает его власти", – пояснил свою мысль Помпео.

Помпео отметил, что не верит, что Путин позволит другому человеку получить такую же власть, какую имел Пригожин, как руководитель глобальной частной армии с глубокими связями в российской армии.

Экс-госсекретарь отметил, что сомневается, что Пригожин сможет вернуть свое прежнее влияние как близкий союзник Путина.

"Я бы не стал страховать его жизнь, - сказал он. - Он вряд ли снова обретет милость Путина. Трудно предположить, закончится ли это тем, что он выпьет плохой чай или просто останется в изгнании".

Военный бунт Пригожина

В конце июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решился провести военный мятеж и объявил, что со своими наемниками идет в Москву сбрасывать военное руководство РФ. Однако за 200 км до белокаменной ему позвонил Александр Лукашенко и предложил прийти в себя и прекратить бунт. Пригожин согласился и уехал в Беларусь. А Кремль заверил, что извинит Пригожина такое поведение.

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