Израильские командиры признались, что вынесли важные уроки по тому, как горели танки Москвы в Украине.

Израильские основные боевые танки "Меркава" (Merkava) станут ценными целями для боевиков ХАМАС во время наземной операции в секторе Газа.

Как сообщает The Telegraph, террористическая группировка уже продемонстрировала способность противостоять 70-тонным танкам, которых эксперты считают одной из лучших боевых машин в мире.

ХАМАС разоблачил слабость "Меркавы"

Но командиры Армии обороны Израиля извлекли уроки из войны в Украине, которые, как они надеются, помогут спасти почти 400 танков от той же участи, что и тысячи единиц российской брони, потерянных на украинском фронте.

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Израильские танки в течение длительного времени патрулировали территорию вблизи границы с Газой, часто попадая под атаки ударных беспилотников ХАМАС. 7 октября элементы исламистской террористической группировки перешли на территорию Израиля и четко показывали слабые места "Меркавы", в частности задний люк и место для хранения боеприпасов - пространство между башней и корпусом или мягкое днище танка.

Террористы применяли против израильских "Меркав" противотанковое оружие иранского производства со специальными тандемными боеголовками. ХАМАС хвастался как минимум двумя уничтоженными танками последней версии Mark IV.

Террористы утверждают, что уничтожили эти танки реактивными гранатами с расстояния менее 50 метров. Если это правда, то сложная система активной защиты Merkava Trophy с радарами и датчиками в сочетании со скорострельными снарядами для перехвата ракет и снарядов в полете не сработала.

Определенную роль в уничтожении израильских танков могли сыграть самодельные тандемные ракеты ХАМАС. Начальная боеголовка запускает систему защиты танка, а основная - наносит поражение. В пропагандистском фильме, выпущенном ХАМАС перед нападением на Израиль, демонстрировалось производство этого оружия на подземном объекте.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британской армией, сказал, что маловероятно, что израильские танки будут использоваться в ближнем бою, особенно в застроенных городских районах Газы.

Уроки украинского фронта учтены

Он сказал, что "Меркавам" будет безопаснее в тыловой позиции. Вероятно, танки будут использовать для "дальнего высокоточного огня" на расстоянии чуть более километра. Это также поможет операторам танков оставаться вне зоны действия более совершенных противотанковых управляемых ракет ХАМАС.

Он добавил, что ХАМАС добился очевидного успеха в подборе атакованных танков, уничтожив боевые машины, оставленные без присмотра на военной базе.

"Ситуация будет совершенно иной, когда танки будут защищены израильской пехотой", - сказал Бреттон-Гордон.

"Ожидается, что израильтяне будут использовать танки лишь для "близкой поддержки", прикрывая броней пехоту. Но есть уроки, которые можно вынести из неудачного вторжения России в Украину, во время которого танки Москвы часто действовали сами по себе, без поддержки авиации и пехоты", - пишет издание.

Бригадный генерал Хишам Ибрагим, командующий бронетанковым корпусом Армии обороны Израиля, сказал: "Мы видели, как россияне воевали в Украине и какие ошибки они делали. Воевали там одним корпусом, а не общевойсковой тактикой".

Бреттон-Гордон добавил, что израильские командиры танков уже обратили внимание на использование "500-долларовых беспилотников и 500-долларовых гранат", которые используются для уничтожения машин стоимостью много миллионов долларов.

"Мы видели в Украине, как очень простые, творческие идеи уничтожения танков срабатывали, мы поработали над тем, как избежать поражения гранатами", - добавил он.

Израильские танки уже были замечены с так называемыми "клетками", чтобы защитить их от небольших бомб, сброшенных с воздуха.

Металлические клетки напоминают броню, установленную на крыше, используемую российскими и украинскими войсками для предотвращения сброса бомб с купленных в магазине дронов через открытые люки или на слабые места.

Израиль готовится к вторжению в Газу - последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным в плену у ХАМАС находятся почти 200 человек. Подавляющее большинство из них - пожилые люди, женщины и дети. Израильские военные говорят, что у них есть некоторая информация о местонахождении заложников.

Также мы рассказывали, что боевики ХАМАС намеренно запускают свои самодельные ракеты с территории школ, там же размещают склады с ракетами. Бевики так поступают умышленно, чтобы затруднить для Израиля нанесение ответных ударов по местам пусков.

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