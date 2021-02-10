По словам металлиста, его дядя Филип был бы доволен таким исходом - теперь он может играть метал вечно.

Американский металлист, называющий себя «Принц Полночь», сделал полноценную электрогитару из костей своего дяди.

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Как сообщает MetalSucks, таким образом музыкант решил почтить память своего родственника, который вдохновил его заниматься музыкой.

«Принц Полночь» пояснил, что его дядя Филип был металлистом, но погиб довольно молодым, став жертвой автокатастрофы. Он завещал отдать свой скелет науке, так что последние 20 лет останки Филипа использовались как учебное пособие для студентов в Греции.

Сейчас скелет, однако, вернули семье покойника, но что с ними делать, родственники не знали.

«Я получил коробку с костями из Греции и не знал, что делать. Захоронить их? Кремировать? Положить на чердаке? Все это достаточно унылый способ почтить память человека, который привел меня в хэви-метал», - рассказал «Полночь».

Тогда он решил превратить скелет в гитару, что оказалось весьма непростой задачей.

«Принц» прикрепил к скелету гриф, звукосниматели, регуляторы громкости, струны и электронику, создав полноценный инструмент. Чтобы доказать его пригодность, он сыграл на камеру композицию Transilvanian Hunger блэк-метал группы Darkthrone.

По словам музыканта, дядя Филип был бы доволен таким исходом, теперь он может играть метал вечно.

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Автор: Дмитрий Захаров