Одному из убитых было меньше 10 лет.

В результате стрельбы в английском Плимуте погибли шестеро человек, включая подозреваемого.

По данным полиции Девона и Корнуолла, двое пострадавших женского пола и двое мужского погибли на месте происшествия. Предполагаемый стрелок мужского пола также скончался на месте.

Еще одна пострадавшая женского пола умерла в больнице. Отмечается, что все, по предварительной информации, скончались от огнестрельных ранений.

Правоохранители подчеркивают, что произошедшее не связано с терроризмом и полиция не ищет других подозреваемых. Расследование продолжается.

Как сообщает BBC со ссылкой на правоохранителей, одному из убитых было меньше 10 лет, кроме того, есть еще раненые.

Очевидцы произошедшего говорят, что слышали выстрелы, а также видели, как стрелок вломился в местный дом и открыл огонь там, затем продолжив стрельбу на улице. Один из свидетелей рассказал, что столкнулся с "парнем с дробовиком", одетым во все черное.

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Автор: Катерина Комолова