Филип доставлен в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне по совету врачей, после того как почувствовал недомогание.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип госпитализирован в Лондоне из-за недомогания.

Читайте такжеМуж Елизаветы II уехал из больницы: впечатляющие фото и видео с истощенным принцемИнформацию об этом обнародовал Букингемский дворец. Сообщается, что Филип доставлен в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне по совету врачей, после того как почувствовал недомогание. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

"Госпитализация герцога - мера предосторожности, [принятая] по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха", - говорится в официальном сообщении Букингемского дворца, передает ТАСС.

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Автор: УНИАН