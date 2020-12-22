Жители Лондона выстраиваются в длинные очереди в супермаркеты за продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читайте такжеВОЗ созывает внеочередное заседание из-за нового вида коронавирусаФото очередей публикует Reuters с указанием, что связано это со вспышкой COVID-19.
Как известно, на днях в Великобритании объявили об обнаружении в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса и ужесточили карантин. После чего ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
Как пишет Express, люди хотят запастись товарами перед Рождеством, "сметая" все подряд с полок. Хотя руководство супермаркетов успокаивает покупателей, что у них достаточно товаров, и советует не паниковать.
В соцсетях при этом публикуют фотографии пустых стеллажей с подписями: "Хлеб пропал и по какой-то причине туалетная бумага", "Можете ли все прекратить паниковать?".
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- 15 декабря опасность нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ.
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным.
- После этого ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
- Тем временем стало известно, что более заразный вид коронавируса появился в Великобритании еще в сентябре и активно начал распространяться с середины ноября.
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