Хоть руководство супермаркетов и успокаивает покупателей, что у них достаточно товаров, ажиотаж не снижается.

Жители Лондона выстраиваются в длинные очереди в супермаркеты за продуктами питания и товарами первой необходимости.

Читайте такжеВОЗ созывает внеочередное заседание из-за нового вида коронавирусаФото очередей публикует Reuters с указанием, что связано это со вспышкой COVID-19.

Как известно, на днях в Великобритании объявили об обнаружении в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса и ужесточили карантин. После чего ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.

Как пишет Express, люди хотят запастись товарами перед Рождеством, "сметая" все подряд с полок. Хотя руководство супермаркетов успокаивает покупателей, что у них достаточно товаров, и советует не паниковать.

В соцсетях при этом публикуют фотографии пустых стеллажей с подписями: "Хлеб пропал и по какой-то причине туалетная бумага", "Можете ли все прекратить паниковать?".

Мутировавший коронавирус в Британии: что известно

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Автор: Катерина Шварц