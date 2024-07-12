Лемми поддерживает право Украины на самооборону.

Новый британский министр иностранных дел Дэвид Лемми отмечает, что в Британии сейчас размышляют относительно того, может ли Украина бить ракетами Storm Shadow по отдаленным российским аэропортам.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде". Отвечая на вопрос о том, сохранится ли подход Британии относительно разрешения наносить удары по российской территории, Лемми отметил, что международное право дает право на самооборону. "Так что это должна определить Украина", - добавил он.

"Мы во время этого саммита НАТО обсуждали также оперативные детали с министром Кулебой и президентом Зеленским, но эти разговоры должны оставаться непубличными. Путину не стоит знать о наших намерениях", - сказал чиновник.

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В то же время Лемми отметил, что для того, чтобы быть способной к самозащите, Украина нуждается в новейшем вооружении. "Также важно то, что Великобритания часто была лидером в дискуссиях среди союзников", - добавил он.

На вопрос, можем ли мы бить ракетами Storm Shadow по отдаленным российским аэропортам, ведь это намерение не является секретом - Украина публично задала вопрос об этом на встречах во время саммита НАТО, министр сказал: "Я слышал, что сказал господин Зеленский. Он поделился с нами некоторыми мыслями, над которыми мы сейчас размышляем. Повторюсь: я поддерживаю право Украины на самооборону. Особенно сейчас, после жестокой атаки на детскую больницу ("Охматдет")".

Кроме того, на уточнение относительно того, что Соединенные Штаты Америки ограничивают использование своего оружия в России только приграничными регионами, то позволяет ли Британия бить дальше, Лемми отметил, что не будет комментировать решение США.

"А что касается Великобритании, то мы в последние дни обсуждали это с президентом Зеленским, и мы взяли на себя обязательства проанализировать, взвесить некоторые идеи. Но я не буду вдаваться в оперативные решения, и для этого есть очень серьезные причины", - сказал он.

Относительно того, почему союзники боятся, и не боится ли Британия ответа России, министр, в частности отметил, что не хочет говорить о других союзниках, и что своевременное предоставление правильного вооружения действительно очень важно.

"Путин представляет системный риск для европейской безопасности, поэтому должна быть непоколебимая поддержка Украины со стороны всего Альянса. Потому что если мы позволим диктаторам и авторитарным лидерам вторгаться к своим меньшим соседям, и если Путин выиграет эту битву, то, боюсь, под угрозой окажется безопасность всего мирового сообщества", - сказал Лемми.

Удары ракетами Storm Shadow по РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ему предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет по России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал он, опубликовав фото со встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Впрочем, впоследствии в Минобороны страны заявили, что не давали Украине разрешения использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Они добавили, что разрешение на запуск стратегических ракет по России потребует одобрения трех стран, а не только Великобритании.

Как отмечает британский политолог Тарас Кузьо, соответствующий вопрос решает правительство страны - Вооруженные силы Великобритании находятся под контролем политиков, а потому ключевое решение зависит от премьера, а не военных.

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