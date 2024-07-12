Отмечается, что политика правительства Британии "не изменилась".

В Великобритании разъяснили, что не давали Украине разрешения использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, пишет The Telegraph со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что политика правительства Британии "не изменилась" в отношении размещения ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра Кира Стармера, в которых говорилось, что он ослабляет ограничения на их использование.

"Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой Украине с момента их доставки в прошлом году, но запретило стране использовать их для поражения целей на территории России. Официальные лица обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией", - передает издание. Видео дня

Отмечается, что, по словам источников, Зеленскому придется "искать гарантии в другом месте", прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории России.

Они добавили, что разрешение на запуск стратегических ракет по России потребует одобрения трех стран, а не только Великобритании.

Удары по РФ ракетами Storm Shadow - что сообщалось

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил вечером 10 июля, что ему предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет в России.

Он опубликовал фото со встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и написал: "Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения".

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