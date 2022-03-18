Кроме того, по версии российской полиции, обвиняемая "привлекала внимание блогеров".

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей за жёлто-синюю шапку и значок.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Женщина, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации". Кроме того, по версии российской полиции, обвиняемая "привлекала внимание блогеров".

Адвокаты москвички рассказали, что под "предметами одежды" имеется в виду жёлто-синяя шапка, а под "значком" – сердечко тех же цветов.

Как известно, жители российских городов начали выходить на акции протеста против войны в Украине. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.

Участникам антивоенных акций грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.

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