Российская система ПВО очень истощена, считает военный эксперт.

После того, как Силы обороны Украины поразили значительное количество российских предприятий, Москва понимает, чего стоит их ПВО. Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире на "Radio NV", комментируя тестирование сигналов воздушной тревоги в Москве, которое проводилось 28 апреля.

"Они понимают, что небо у них не прикрыто. Сигналы тревоги в Москве - это очень интересно. Это означает, что их ПВО сильно истощена", - сказал Дикий.

Он добавил, что Москва является одним из немногих регионов России, которое Кремль закрыл значительным количеством ПВО. В них также входят линия фронта и временно оккупированный Крым.

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"Но Москва была номером один. Они в Москву стянули ПВО и с Курильских островов, оставили ядерный полигон на новой земле. Но такое впечатление, что истощается. Либо истощается ПВО, либо наши средства становятся настолько лучше. И поэтому москвичей начинают приучать к тому, что такое тревога и что делать, когда ты ее услышал. Ждем, когда мы увидим москвичей, которые на станциях московского метро пережидают очередную воздушную тревогу", - добавил Дикий.

Удары по российским объектам: важные новости

Как сообщал УНИАН, 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

Также ранее сообщалось о взрывах на территории временно оккупированного Крыма. Незадолго до этого российские паблики сообщали об атаке дронов на регион. В частности, взрывы раздавались в районе аэропорта в Симферополе.

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