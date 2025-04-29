После того, как Силы обороны Украины поразили значительное количество российских предприятий, Москва понимает, чего стоит их ПВО. Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире на "Radio NV", комментируя тестирование сигналов воздушной тревоги в Москве, которое проводилось 28 апреля.
"Они понимают, что небо у них не прикрыто. Сигналы тревоги в Москве - это очень интересно. Это означает, что их ПВО сильно истощена", - сказал Дикий.
Он добавил, что Москва является одним из немногих регионов России, которое Кремль закрыл значительным количеством ПВО. В них также входят линия фронта и временно оккупированный Крым.
"Но Москва была номером один. Они в Москву стянули ПВО и с Курильских островов, оставили ядерный полигон на новой земле. Но такое впечатление, что истощается. Либо истощается ПВО, либо наши средства становятся настолько лучше. И поэтому москвичей начинают приучать к тому, что такое тревога и что делать, когда ты ее услышал. Ждем, когда мы увидим москвичей, которые на станциях московского метро пережидают очередную воздушную тревогу", - добавил Дикий.
Удары по российским объектам: важные новости
Как сообщал УНИАН, 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.
Также ранее сообщалось о взрывах на территории временно оккупированного Крыма. Незадолго до этого российские паблики сообщали об атаке дронов на регион. В частности, взрывы раздавались в районе аэропорта в Симферополе.