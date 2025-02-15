Издание отметило, что вопрос отправки своих войск в Украину европейцы начали изучать около года назад, но теперь обсуждения ускорились.

Группа европейских стран тайно работает над планом отправки своих военных в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное соглашение с Россией.

Издание AP узнало, что руководят разработкой плана Великобритания и Франция, но других подробностей нет. "Страны, участвующие в работе, не хотят раскрывать карты и давать российскому диктатору Путину преимущество, если он согласится на переговоры об окончании войны", - написало издание.

"Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Великобритания сыграет в этом свою роль", - осторожно заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Издание отметило, что вопрос отправки своих войск в Украину европейцы начали изучать около года назад, но теперь обсуждения ускорились из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может обойти их, а возможно, и Украину, чтобы договориться с Путиным.

Издание указало, что в конце прошлого года группа европейских лидеров встретилась с Зеленским в резиденции генсекретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Они приехали из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали высокопоставленные должностные лица Евросоюза.

Переговоры во время этой встречи строились на идее, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года об отправке иностранного контингента в Украину. В то время его идею "в штыки" встретили Польша и Германия. Тогда казалось, что Макрон со своей идеей был изолирован на европейской сцене, но теперь его план набрал обороты.

Однако, отметили журналисты, как будет выглядеть этот контингент и кто примет участие, будет зависеть от условий любого мирного урегулирования и многого другого.

"У Италии есть конституционные ограничения на использование своих сил. Нидерландам понадобится зеленый свет от ее парламента, как и Германии, чья позиция может измениться после выборов 23 февраля, которые приведут к формированию нового правительства. Польша осторожна, учитывая сохраняющуюся враждебность с Украиной", - проанализировало издание.

"Мы находимся на очень ранней стадии", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певклур изданию на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Хотя ведутся различные обсуждения и ходят слухи, европейским союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать план, отметил Певкур.

Эстонский министр привел пример, что если РФ и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч", то "для Европы тоже не проблема присутствовать там", однако это будет намного сложнее, если будет "кипящий конфликт".

Состав и роль сил будут продиктованы типом достигнутого мирного соглашения. Если РФ и Украина смогут договориться об условиях, тогда, вероятно, потребуется меньше мер безопасности и меньшие силы.

Но эксперты и официальные лица предупредили, что при нынешнем положении дел европейцы должны развернуть мощный и значительный контингент, а не команду миротворцев, наподобие "голубых касок" ООН.

"Это должна быть реальная сила, (чтобы) россияне знали, что если они когда-либо испытают ее, то будут раздавлены. И вы можете быть уверены, что Россия ее испытает", - сказал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

"Они нарушают все соглашения. Поэтому, если мы отправим туда силы, у них должны быть авиация, крупные сухопутные силы, беспилотники, контр-беспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона. Все это. Если они пойдут туда с кучей голубых касок и винтовок, их раздавят", - сказал он.

Отставной французский генерал Доминик Тринкан, бывший глава французской военной миссии в ООН, согласился, что миротворцы ООН лучше подходят "для развертывания в зонах, которые гораздо более стабильны". "Для начала, проведение такой операции с солдатами, взятыми со всего мира, займет примерно год", - сказал он.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что также необходимо обучение украинских солдат и инвестиции в оборонную промышленность Украины.

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