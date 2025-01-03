По словам бойца ВСУ, прекращение войны не может быть односторонним, ведь это было бы поражение, а не мир.

Сейчас все рассматривают возможность окончания войны в Украине не как военный, а как политический процесс, особенно, когда к власти должен прийти новоизбранный президент США Дональд Трамп. Опираясь на его заявления перед выборами, можно сказать, что новая администрация Белого дома сделает завершение боевых действий в Украине одним из своих приоритетов. Однако неизвестно, будет ли Вашингтон иметь серьезные рычаги влияния на Киев и Москву для решения этого вопроса, пишет украинский боевой медик, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов для Politico.

"Конечно, это риторический вопрос - иначе США уже бы это сделали. Однако прекращение войны не может быть односторонним. Это было бы поражение, а не мир. И в этом конкретном случае Москва, Пекин и Тегеран расценили бы поражение Украины как поражение всего Запада, НАТО и, прежде всего, США", - подчеркнул военный.

По словам Фирсова, Дональду Трампу было бы не выгодно начинать свое президентство с такого поражения, особенно после того, как США предоставили десятки миллиардов долларов на оборону Украины.

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"Более того, из окопов здесь, на Донбассе, война выглядит совсем не так, как в западных столицах. Действительно, Украина вместе с Европой может потерять мощного союзника в борьбе с империалистической и агрессивной Россией, но даже прекращение американского финансирования не будет означать фактического завершения войны. Скорее всего, это будет означать, что Украина заплатит еще больше жертв и потеряет еще больше территории, в то время, как Россия станет сильнее и продвинется ближе к границам НАТО", - считает боевой медик.

Бывший нардеп подчеркнул, что в таком случае именно ситуация на фронте будет определять уступчивость и готовность России к переговорам. Поэтому США и Европа должны быть заинтересованы в том, чтобы усиливать ресурсы ВСУ, ведь в противном случае конструктивные переговоры превратятся в "площадку для выдвижения ультиматумов президентом России Владимиром Путиным".

"Украина никогда не готовилась к войне, наивно веря в международные институты безопасности. Поэтому она, к сожалению, не в состоянии защитить международный порядок и мир в Европе собственными силами. Именно западное оружие и средства являются основой нашей дальнейшей обороны", - заверил Фирсов.

Военный считает, что российский диктатор рассчитывает на то, что поддержка Украины со стороны Запада уменьшится, а фронт развалится, оставив Украину без защиты:

"Он рассчитывает на то, что в Украине закончатся боеприпасы для систем противовоздушной обороны "Патриот", что не хватит снарядов для артиллерии, и пехота может разбиться под давлением "освободителей", и что истребители F-16 не прибудут в достаточном количестве, что позволит России сохранить свое доминирование в небе".

По словам бойца, есть только один вариант как закончить эту войну, а именно нужно создать такие условия, чтобы противник не смог физически достичь успеха на украинской земле. Он отметил, что этого можно достичь благодаря беспилотникам.

"Беспилотники уже существенно изменили ход войны. Если все работает слаженно, а разведывательные дроны передают данные ударным группам, то беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут поражать все, что угодно. Благодаря высокой точности мы смогли отогнать тяжелую вражескую технику на 5-10 километров от линии соприкосновения - россияне настолько напуганы, что мы уже почти не видим колонн танков на поле боя, как это было год назад", - отметил Фирсов.

Он добавил, что на сегодня главной проблемой на фронте для Украины является вражеская пехота. Небольшие группы атакуют украинские позиции волнами и делают они это или ночью или в плохую погоду, когда беспилотники ничего не могут сделать.

"Экипажам БпЛА еще надо придумать, как противостоять им в таких условиях, но я уверен, что это лишь вопрос времени. Опыт этой войны показывает, что мы можем быстро адаптироваться к новым тактикам и стратегиям", - отметил военный.

Фирсов отметил, что если бы Украина имела в сотни раз больше дронов, то маневровая война превратилась бы в позиционную. По его словам, в таком случае фронт стабилизировался бы, а любые наступательные действия были бы невозможны. Благодаря чему обе стороны будут объективно заинтересованными в переговорах, несмотря на позицию Трампа и Путина.

"Но должен еще раз подчеркнуть: без паритета сил на фронте не может быть компромиссной дипломатии. Замораживание или перемирие - это не мир. И мы не должны тешить себя иллюзиями, что Путин остановится, не достигнув своих целей, если у него будут для этого ресурсы и возможности. Ведь если в войне будет пауза, Россия использует ее для накопления таких средств и продолжения агрессии. Таким образом, главной гарантией мира не может быть "добрая воля" Трампа, а усиление Украины до такой степени, чтобы враг просто не решился напасть снова", - подытожил военный.

Переговоры с РФ - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор цепляется за любой момент, чтобы не сесть за стол переговоров. По его словам, Путин "в принципе не хочет никакого диалога".

В то же время военный аналитик Андрей Крамаров рассказал, при каком условии Россия может пойти на переговоры с Украиной. Он отметил, что РФ не будет начинать переговоры с Украиной до выхода своей армии на административные границы Донецкой области.

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