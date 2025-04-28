Украина резко развивает оборонную промышленность, чтобы обеспечить себе защиту в случае полного прекращения военной помощи от США.

Украина готовит "план Б" на случай провала мирного соглашения с Россией, которое будет предусматривать отказ от захваченных территорий, пишет BILD.

После встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане Белый дом все настойчивее предлагает Украине "согласиться на мирный план и отдать как минимум пятую часть своей территории". Пока Киев отказывается от этой идеи и уже четыре месяца обходится без новых поставок из США, полагаясь лишь на ранее обещанное оружие.

В то же время страна работает над тем, чтобы не остаться беззащитной, развивая собственную оборонную промышленность. В частности, производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллионов в прошлом году, а к концу 2025-го должно дотянуть до трех миллионов.

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Эти показатели уже ощутимы на поле боя. Еще два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, а сейчас - за три четверти.

Кроме того, не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц "Богдана". Часть 155-мм снарядов к этим гаубицам собирают в Украине.

"Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами", - заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика.

Главной проблемой украинской армии остаются люди, отмечает издание. Сотни тысяч людей уже с оружием, а чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.

Мирные переговоры

Как известно, переговорный процесс между Украиной, США и Россией остается сложным и противоречивым. Несмотря на активные дипломатические усилия, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными.

Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые уступки по Крыму и другим оккупированным территориям. Кроме того, страна настаивает на предоставлении четких международных гарантий безопасности.

В Москве на днях заявили, что якобы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее кремлевский правитель Путин требовал, чтобы сначала Киев полностью вывел войска из четырех областей.

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