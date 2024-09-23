Таким образом российские и лаосские солдаты могли экономить боеприпасы, хотя и реальные выстрелы на кадрах тоже были слышны.

В Минобороны РФ опубликовали видео с учений "Ларос", на которых российские и лаосские военные бегали с криками "бу-бу-бу", имитируя стрельбу.

Как сообщает ведомство, совместная тренировка военных контингентов России и Лаоса состоялась в Приморском крае на полигоне "Сергеевский". В ходе этой тренировки "были изучены маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработана организация связи между подразделениями".

На странные выкрики военных обратило внимание "Агентство". Военные аналитики предполагают, что таким образом российские и лаосские солдаты могли экономить боеприпасы, хотя и реальные выстрелы на кадрах тоже были слышны.

"Как объяснил агентству военный аналитик Кирилл Михайлов, в условиях недостатка боеприпасов имитация выстрелов голосом во время учений возможна. Кроме того, он отметил, что на видео бойцы, вероятно, отрабатывают тактические приемы, во время которых стрелять не обязательно", – сказано в сообщении.

Военный аналитик Ян Матвеев тоже считает, что военные могли экономить холостые патроны. По его словам, учения без стрельбы тоже проходят, однако во время них, как правило, военные просто бегают с автоматами.

Военные учения РФ

В июле 2024 года в России проводили ядерные учения с использованием мобильных пусковых установок ядерных ракет "Ярс". Как заявляли в российском Минобороны, подвижные грунтовые ракетные комплексы совершали интенсивные маневренные действия, а ракетные части и подразделения рассредотачивались в лесном массиве, чтобы повысить скрытность агрегатов.

Ранее военно-морские силы Китая и России начали совместные учения в военном порту на юге Китая.

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