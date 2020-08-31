Претензии еще не были направлены в суд, потому что юристы просят суд определить, законы которой из стран – Нидерландов и Украины – будут в вопросе возмещения.

Более 300 родственников пассажиров рейса MH17, погибших в результате сбития самолета Boeing над Донбассом, будут стремиться получить возмещение от четырех обвиняемых по этому делу, рассматриваемому в Нидерландах.

Как сообщает Deutsche Welle об этом сегодня в суде заявили адвокаты, представляющие родственников жертв катастрофы.

По словам защитника 450 членов семей погибших Петера Лангстраата, 316 из них планируют требовать компенсации, размер которых пока не уточняется, 76 человек хотят воспользоваться правом выступить во время судебного процесса.

Претензии еще не были направлены в суд, потому что юристы просят суд определить, законы какой из стран - Нидерландов или Украины – будут применяться в вопросе возмещения. Решение о компенсациях будет зависеть от того, будут ли обвиняемые признаны судом виновными в сбитии самолета рейса MH17.

При этом адвокаты в суде отметили, что для родственников жертв важным является не получение денежной компенсации, а прежде всего восстановление справедливости.

В конце сегодняшних слушаний председательствующий судья сообщил, что следующее заседание по делу состоится 28 сентября.

Сбитие рейса MH17 на Донбассе: хронология событий

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

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Автор: УНИАН