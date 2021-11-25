За беженцами, которые ожидают эвакуации в минском аэропорту, не прислали самолет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал европейских политиков "мерзавцами" и отметил, что эвакуация нелегальных мигрантов должна оплачиваться странами Европейского союза.

Об этом Лукашенко заявил во время собрания Конституционной комиссии, комментируя отмену эвакуационного рейса из Минска.

"Так пусть европейцы заплятят. Тоже, мерзавцы, выделим мы деньги, миллионы, тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег. Не надо нам Красный крест и прочее, пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко развязал против Евросоюза гибридную войну – премьер ПольшиПрезидент Беларуси возмутился, что ЕС не выделил деньги на рейс для мигрантов.

"Это им очень важно. Сколько там этот рейс стоит и некому оплатить? Пусть Евросоюз оплатит", - подытожил Лукашенко.

Напомним, ранее Германия ответила на предложение Лукашенко принять 2 тысячи мигрантов - страна отказалось открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и ЕС. Также Лукашенко предполагает, что его силовики могли способствовать тому, что мигранты перешли в Польшу, в то же время отрицает, что беженцы попали в Беларусь при его поддержке.

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Автор: Екатерина Малюга