Согласно общепринятым нормам на один килограмм массы тела приходится один грамм чистого алкоголя.

В период праздников многие люди склонны злоупотреблять спиртными напитками. Из-за этого могут возникнуть проблемы с самочувствием, которые затем перерастают в проблемы со здоровьем. Однако медики утверждают, что можно рассчитать идеальную дозу спиртного, чтобы избежать каких-либо последствий.

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Как пишет Медикфорум, согласно общепринятым нормам на один килограмм массы тела приходится один грамм чистого алкоголя. Таким образом получается, что для человека весом 80 килограмм нормой считается 80 грамм спиртного. В пересчете на такой популярный напиток как водка - получается 160 миллиграммов.

Чтобы рассчитать оптимальную норму для других типов спиртных напитков, необходимо учитывать их содержание чистого алкоголя.

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Автор: Иван Бойко