Решение может быть принято на заседании Североатлантического совета.

Страны-члены Североатлантического Альянса готовы выбрать Марка Рютте новым Генеральным секретарем НАТО.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. По их данным, уже 26 июня послы 32 стран НАТО официально выберут замену Йенсу Столтенбергу. Как известно, срок его полномочи истекает 1 октября.

"В среду НАТО официально примет решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим руководителем, поскольку на пороге бушует война в Украине, а над будущим отношением США к трансатлантическому альянсу нависла неопределенность", - пишет издание. Видео дня

Рютте станет новым генсеком НАТО

На прошлой неделе Йенс Столтенберг назвал премьера Нидерландов сильным кандидатом на его должность, отметив, что они близки к согласованию его кандидатуры.

Вскоре стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис, который также претендовал на эту должность, снял свою кандидатуру в пользу Рютте.

Как известно, Нидерланды оказывают Украине помощь в этой войне. Во время недавнего визита Рютте в Киев было подписано соглашение по безопасности между странами. Также премьер назвал предложение Путина отдать РФ четыре области "безумным".

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