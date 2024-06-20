Теперь премьер-министр Нидерландов окончательно остается главным претендентом.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выбывает из гонки за лидерство в НАТО. Об этом он сообщил на заседании CSAT (Верховный совет обороны страны - УНИАН), пишет Digi 24.

"На заседании CSAT президент Румынии проинформировал, что в конце прошлой недели он уведомил союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность Генерального секретаря Организации. Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета высказать свое мнение относительно кандидатуры Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО, и они высказались в пользу поддержки Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", - отметили в Администрации Президента.

По информации нидерландских СМИ, Венгрия больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО. Источник издания сообщил, что Словакия тоже одобрила его кандидатуру. Единственным оппонентом оставалась Румыния.

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В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о своей поддержке кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на эту должность. Он добавил, что Альянс близок к принятию решения относительно его преемника.

"Срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября после того, как он был неоднократно продлен в связи с войной в Украине. После того, как его поддержали Словакия и Венгрия, Рютте нужна была только поддержка Румынии, чтобы достичь консенсуса относительно его назначения на должность генерального секретаря НАТО", - добавили в материале.

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Известно, что главным кандидатом на должность генсека НАТО является Марк Рютте. УНИАН рассказал, чем известен этот политик и что он говорил об Украине.

Отмечается, что в апреле Марка Рютте поддерживали 28 стран, однако сомнения оставались у Словакии, Румынии, Турции и Венгрии.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Рютте имеет много опыта на посту премьер-министра Нидерландов.

"Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня", - заверил он.

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