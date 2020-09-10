Колесникова написала заявление в Следственный комитет Беларуси с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова написала заявление в Следственный комитет Беларуси с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур, которые угрожали ее убить или посадить в тюрьму на 25 лет.

Заявление Колесниковой появилось на сайте белорусского оппозиционного политика Виктора Бабарико.

"Высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально", - говорится в тексте заявления.

По ее словам, после отказа выехать из Беларуси ее поместили в камеру, где держали около часа.

"Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК (МВД Белоруссии), КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу", - говорится в заявлении Колесниковой.

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Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

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Автор: Денис Прядко