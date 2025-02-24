Французский президент возразил словам Трампа о предоставленной поддержке.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что вся помощь, которая предоставляется Украине странами Европы, якобы дается в виде кредитов.

Так, во время встречи президентов в Вашингтоне Трамп попытался обратить внимание журналистов на то, что европейские доноры получают все свои средства обратно. Президент Франции Эммануэль Макрон с заявлением американского лидера не согласился.

"Чтобы быть честными, мы заплатили 60% общей суммы. Это было, как и с США – займы, гарантии, гранты. Мы предоставили реальные деньги, чтобы было понятно", – акцентировал Макрон.

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Он также упомянул о замороженных активах РФ в Европе. Речь идет о 230 млрд долларов:

"Но это не как залог кредита, потому что это не наше. Если в конечном итоге переговоров с Россией они будут готовы отдать это нам – супер. В конечном итоге это будет кредит, и Россия за него заплатит".

Помощь Украине: заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Вашингтон потратил на помощь Украине "$350 миллиардов". При этом и в Пентагоне, и в СМИ называют куда меньшую сумму.

"Огромные деньги вложены, и мы не имели никаких результатов. И в этом виновата администрация Байдена. Европейцы вложили около $100 миллиардов, и они сделали это в форме займа. И европейцы были замечательные в этом вопросе. Они поняли, что это было несправедливо, и нам удалось найти решение", – сказал он 24 февраля.

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