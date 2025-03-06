В Кремле считают, что в заявлениях Макрона были неточности, в частности в плане украинского урегулирования.

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает The Telegraph.

"Если он считает нас угрозой, созывает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Великобритании, говорит о необходимости применения ядерного оружия, готовится применить ядерное оружие против России, то это, конечно, угроза", - отметил он.

По его словам, заявления Макрона по России и Украине являются нервозными. Лавров также считает, что обвинения со стороны Макрона в подготовке Россией войны против Европы является "чушью".

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Кроме того, министр подчеркнул, что Москва будет рассматривать развертывание европейских миротворцев в Украине как официальное участие сил НАТО в войне против РФ.

"Мы категорически против таких действий, они будут означать официальное привлечение сил НАТО в войну против России", - сказал политик.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение Макрона к нации было "конфронтационным", а также дает ощущение того, что "Франция ищет продолжения войны".

Он добавил, что в заявлениях Макрона были неточности, в частности в плане украинского урегулирования.

"Речь шла о том, что Россия чуть не стала врагом Франции, однако ничего не говорилось о том, как военные структуры НАТО постоянно подкрадывались, а даже шагали в сторону российских границ. Президент Франции ничего об этом не сказал", - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, Макрон вспомнил о том, как Россия нарушала "Минские договоренности", однако забыл сказать о том, как предшественник французского лидера признал, что они не действуют, а были сделаны для того, чтобы "Украина накопила свои силы".

Кроме того, Песков отметил, что Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Украине является "прокси-войной", поэтому страна согласна со словами госсекретаря США Марка Рубио по этому поводу.

В то же время политик отметил, что Россия соглашается с тем, что пришло время остановить войну в Украине, однако подчеркнул, что США сейчас не являются дружественной для России страной, поэтому продолжается попытка реанимировать отношения.

"Реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины очевидна для всех. Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало", - добавил Песков.

Заявления Макрона относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, во время своего обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон выступил против "хрупкого перемирия" в Украине. По его словам, война в Украине опасна для всех европейских стран, поэтому угроза РФ существует, и она затрагивает страны Европы.

Также Макрон рассказал о планах РФ по усилению армии. Он отметил, что к 2030 году Российская Федерация планирует мобилизовать 3 миллиона солдат и построить 4 тысячи танков.

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